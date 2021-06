Sessantenne colto da malore tra boschi, soccorso dai vigili del fuoco

Squadra dei Vigili del fuoco del comando di Catanzaro distaccamento di Sellia Marina è intervenuta questa mattina alle ore 10.30 circa in una zona boscata appena fuori dal centro abitato del comune di Sersale per soccorso a persona.

Trattasi di un uomo sessantenne colto da malore mentre con degli amici si era avventurato tra boschi, in zona impervia, per raggiungere il fiume dove poter pescare.

Nell’immediato mentre uno degli amici restava sul posto con il malcapitato, l’altro tornava sulla sede stradale distante qualche km per chiamare i soccorsi.

Intervento dei vigili del fuoco è valso a raggiungere la persona che era viva ma non cosciente. Lo stesso veniva immobilizzato su barella spinale e con tecniche SAF (Speleo Alpino Fluviale) veniva immediatamente trasportato sulla sede stradale e, con l’aiuto ed il supporto di un automobilista (cittadino di Sersale) che transitava nella zona in quel momento, si raggiungeva la piazzola dove ad attendere vi era l’elisoccorso e personale sanitario del Suem118 per il successivo trasferimento presso struttura ospedaliera.