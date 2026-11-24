Una corsa contro il tempo resa vana da una doppia criticità: prima l’ostacolo fisico di una teca chiusa a chiave, poi l’amara scoperta di un dispositivo salvavita completamente scarico.

È morto così, nella serata di sabato, Alfonso Frustillo, 60 anni, stroncato da un arresto cardiaco improvviso nel centro del comune del Crotonese. Una tragedia che riaccende con drammatica urgenza i riflettori sulla gestione, la manutenzione e la reale accessibilità dei defibrillatori semiautomatici esterni (DAE) installati nei luoghi pubblici.

​Secondo quanto ricostruito dalla Gazzetta del Sud, l’uomo si è sentito male a poche decine di metri dalla sede del Municipio, in corso Lilio, proprio dove è collocata una postazione con defibrillatore pubblico.

I presenti, resisi immediatamente conto della gravità della situazione, hanno tentato di prestare i primi soccorsi e di recuperare l’apparecchiatura per intervenire in attesa dell’ambulanza.

Le operazioni di soccorso si sono però scontrate fin da subito con un primo imprevisto: la teca che custodiva il dispositivo sarebbe risultata chiusa a chiave. Per riuscire a estrarre il defibrillatore, i soccorritori improvvisati sono stati costretti a forzare manualmente la copertura.

Una volta superato l’ostacolo, tuttavia, l’apparecchio si è rivelato inutilizzabile a causa delle batterie completamente scariche.

​Per Alfonso Frustillo non c’è stato nulla da fare.

L’accaduto lascia ora sgomenta l’intera comunità di Cirò e solleva inevitabili interrogativi sulle responsabilità legate al controllo periodico dei dispositivi di emergenza, strumenti concepiti per garantire un intervento tempestivo nei primi, decisivi minuti di un arresto cardiaco, ma la cui efficacia dipende interamente da una costante verifica tecnica e da un accesso immediato e privo di barriere.