Sessantenne trovato morto in casa. Disposta l’autopsia

È stato trovato morto nella sua abitazione nei pressi di un complesso turistico a Santa Maria del Cedro, nel cosentino, un uomo di circa 60 anni, residente in zona.

A lanciare l’allarme, nella tarda serata di ieri, alcuni conoscenti preoccupati per il mancato contatto.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Scalea e il medico legale, che ha accertato il decesso avvenuto almeno 24 ore prima.

Nessun segno evidente di violenza sul corpo, ma la Procura di Paola ha comunque disposto l’autopsia per chiarire le cause della morte. Al momento si ipotizza un malore improvviso, ma non si escludono altre piste.