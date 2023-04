Nella sesta giornata del girone di ritorno del campionato amatori di calcio ad 11 over 35 A.S.C., organizzato dalla Servizi Sportivi Calcio e non solo di Lamezia Terme, il Boys Marinate di Vibo Valentia Marina, si conferma capolista con trentaquattro punti, dimezzando il vantaggio della settimana appena trascorsa, avendo adesso solo due punti da gestire sulla più diretta concorrente, la Vigor Old Boys di Sant’Onofrio a quota trentadue ed a seguire la Peppe Teti Soverato con trenta, il Pianopoli Amatori con ventinove ed il Real Filadelfia con ventisette, tutto questo ,per quanto concerne le squadre di testa.

La diciassettesima giornata, che si è appena conclusa, ha visto l’unica vittoria in trasferta dell’Amami Mac 3 sul campo della Lamezia Golfo per quattro a due, in una partita che, come al solito, ha visto la squadra di casa cedere il campo nei minuti finali dell’incontro, dopo una partita giocata, tutto sommato, in maniera abbastanza determinata e di alto contenuto agonistico.

Per l’Amami Mac 3 le reti sono opera, una, del faro del centrocampo della squadra di Migliuso Adriano Lucia e le altre, di ottima fattura, di Benito Canino e di Vincenzo Vescio. L’incontro tra la Vigor Old Boys e l’Academy Girifalco, invece, non si è disputato per la mancata presentazione della squadra ospite e quindi, come da comunicato del Giudice Sportivo dell’A.S.C. del 5.4.2023, la vittoria viene decretata a tavolino per tre reti a zero in favore della formazione di Sant’Onofrio, con l’ulteriore aggravio ed assegnazione di un punto di penalizzazione alla squadra del duo Iozzi-Migliazza.

Tutte le atre partite, poi, sono finite in parità, ma andiamo per ordine, il Real Filadelfia impatta contro la Boys Marinate, un risultato ad occhiali che non soddisfa il team di mister Bartucca, in un incontro che ha visto la squadra di casa, nel primo tempo, cercare insistentemente la vittoria, ma nella ripresa rischiare perfino di perdere l’incontro contro la capolista, allorquando l’arbitro Francesco Torcasio da Lamezia Terme, assegnava un calcio di rigore agli ospiti e Vincenzino Nesci, sorprendentemente, calciava alto sulla traversa, con l’esultanza sugli spalti dello stadio e dei giocatori del Real per lo scampato pericolo.

Il Peppe Teti sul campo del Borboruso, passa per primo in vantaggio, ma si fa raggiungere dalla squadra di casa, uno ad uno il risultato finale, in una partita che poteva essere decisiva per le sorti del campionato per la squadra di Soverato, dove si prospettava un incontro che bisognava vincere assolutamente per poter cullare ancora sogni di gloria, invece, il team del presidente Franco Pipicelli, è apparsa a molti una squadra spenta, con scarsa verve, sia nell’impostazione della manovra e sia nella finalizzazione, tanto che, alla fine, poche sono state le azioni da rete sia da una parte che dall’altra.

La Casa dello Sport, per concludere, costringe al pari l’Alchimia Jonica di mister Umbrello, anche questo incontro finisce uno ad uno, con la squadra di casa passata per prima in vantaggio con Gennaro Gagliardi nella prima frazione di gioco e poi viene raggiunta a sette minuti dalla fine del secondo tempo da Bruno Pittelli, con un tiro potente da fuori area che batte il portiere Filippo Continolo.

Un punto d’oro, quindi, in classifica per la Casa dello Sport contro una ottima Alchimia Jonica, diretta concorrente per un posto play-off. Prossimo turno pre-pasquale di sabato 8 aprile con gli incontri di cartello tra l’Alchimia Jonica ed il Real Filadelfia sul comunale di Stalettì ed il big-match tra Amatori Peppe Teti Soverato e Vigor Old Boys sul comunale “Corasaniti” di Davoli Marina, mentre la capolista Boys Marinate, nell’anticipo di giovedì sei aprile alle ore 19 sul comunale di Vibo Valentia Marina, dovrà affrontare la Lamezia Golfo, alle prese con problemi di formazione per via delle numerose assenze.