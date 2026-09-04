“SettembEr Campus” progetto bando regionale “La mia estate”


Il sorriso di  Antony di nuovo protagonista nella salda collaborazione con l’ambito territoriale di Soverato, che rappresenta la  stretta relazione nel lavoro svoltosi tra pubblico e privato.

Già protagonista con la convenzione stipulatasi per i progetti di vita.

“SettembEr Campus”,  secondo appuntamento estivo del 2026 del centro  – dopo quello itinerante svoltosi ad agosto, diretto dalla dott.ssa Ludovica Staglianò.

Un’iniziativa del centro che progetto dopo progetto  , si conferma un punto di riferimento per le famiglie del territorio impegnate nel percorso di crescita e inclusione dei propri figli.

Questa edizione assume un significato particolare: il progetto è infatti rientrato nel bando regionale della Calabria “La mia estate”, misura rivolta a minori e giovani con disabilità per permettere la partecipazione ad attività educative, ludico-ricreative, sportive e di socializzazione durante l’estate, un riconoscimento che valorizza il lavoro svolto dal centro e ne conferma la qualità sul piano istituzionale.

A beneficiarne sono  i bambini e i ragazzi  vincitori della graduatoria dell’ambito territoriale di Soverato, che partecipano  gratuitamente a tutte le attività del campus.
Un’equipe di professionisti al servizio dell’inclusione.

Il cuore del progetto è un’equipe specializzata in psicoeducazione e disabilità, capace di costruire un ambiente sicuro e stimolante in cui ogni partecipante possa esprimersi e mettersi alla prova. Un lavoro di squadra che unisce competenze diverse – dalla pedagogia speciale alla formazione comportamentale – per offrire un’esperienza su misura per ciascun ragazzo.
Il campus svoltosi presso il lido Meridie di San sostene si sviluppa attorno a una settimana interamente dedicata al mare, con attività che vanno dal gioco in spiaggia fino all’escursione in barca, momento clou della settimana.

Non si tratta soltanto di divertimento: ogni uscita, ogni attività, è pensata per favorire autonomie e socializzazione, in linea con il modus operandi che da sempre contraddistingue le iniziative delcentro , fatte di esperienze concrete e di “vita vera”.
È proprio questo l’elemento che rende il SettembEr Campus diverso da un tradizionale centro estivo: la volontà di trasformare ogni giornata in un’occasione di crescita reale, dove il mare diventa strumento educativo e le attività condivise un terreno di allenamento per l’autonomia personale e le relazioni con gli altri.
Con questa seconda edizione, “Il sorriso di Antony” conferma il proprio impegno verso un modello di inclusione che parte dal territorio e guarda al benessere concreto dei ragazzi e delle loro famiglie.