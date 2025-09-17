Settembre senza turisti

Quante volte vi ho proposto una riunione a settembre? Non si farà mai, però il paese è piccolo, e la gente mormora, anzi si lamenta della crisi del turismo.

Non è vero che i lidi chiudono da ieri 16; di fatto hanno già ridotto o azzerato il lavoro verso la fine del mese d’agosto. Ora, evitando e invitando ad evitare il calabresissimo vizio di cercare la colpa di qualcuno, cerchiamo di capire la causa.

1. Nel complesso, diciamo che lo Ionio, e soprattutto Soverato, sono rimasti agli anni 1950, quindi a un’idea del turismo che s’identifica con la balneazione; mentre i gusti, le esigenze, l’organizzazione della società e del lavoro sono radicalmente cambiati. Negli anni che furono, arrivava gente che stava un mese quando non tutta l’estate; oggi non se lo può permettere nessuno, o meglio, chi, raro e ricco, permettere se lo può non verrebbe certo a fare il bagno e “una passeggiata sul Lungomare”.

2. Le famiglie che lavorano e i cui figli devono andare a scuola, non fanno le vacanze a settembre. Bisognerebbe raggiungere categorie qui assenti: stranieri, pensionati… Solo che i pensionati, e gli stranieri nordeuropei, hanno orari e abitudini diverse da noi; e dovremmo noi adeguarci a loro.

3. Scarseggiano e mancano, in Calabria, e qui peggio, le alternative ai bagni: turismo religioso, esperienziale, enogastronomico, naturalistico… culturale…

4. A proposito, torno a chiedere a tutti i candidati chi pensino sarà l’assessore alla Cultura, se una persona seria e attiva o la solita bambola Furga da sorridente arredamento. La politica culturale della Regione Calabria è, dal 1970, zero.

5. Si sta verificando, purtroppo, un fenomeno assai triste: dilaga il dilettantismo, a colpi di sbarchi di Ulisse e libri sulla Magna Grecia (con omeristi e storici che non saprebbero distinguere alfa da omega!), e scoperta del notissimo Italo, e invenzioni di sana pianta della storia calabra; Gagini incluso.

6. Torniamo a Soverato. Negli anni 1970 (più di mezzo secolo fa!), e rispetto agli anni 1970, Soverato ebbe un momento di buona fama nazionale. Poi dissennatamente e demagogicamente vennero costruiti dormitori invece di alberghi; anzi, non pochi alberghi vennero trasformati in appartamenti dormitori: volete i nomi?

7. Appartamenti da affittare rigorosamente in nero, quindi con pessima qualità dell’offerta; e sarebbe ora di applicare le leggi anche nella sbiaditissima Perla dello Ionio. Gli appartamenti vuoti, che a Soverato sono tanti, vanno usati come alberghi: ovviamente, con tutte le regole, a cominciare dalla carta d’identità. Chi si presenta come Mario Rossi, potrebbe essere un terrorista di Hamah o l’agente di Netanyahu che lo insegue: e non mi chiedete chi è peggio.

Ulderico Nisticò