Nella settima giornata del girone di ritorno del campionato amatori di calcio ad 11 over 35 A.S.C., organizzato dalla Servizi Sportivi Calcio e non solo di Lamezia Terme, il Boys Marinate di Vibo Valentia Marina, si conferma capolista con trentasette punti, allungando il vantaggio della settimana appena trascorsa, avendo adesso quattro punti da gestire sulla più diretta concorrente, la Peppe Teti di Soverato a quota trentatré ed a seguire il Pianopoli amatori e la Vigor Old Boys con trentadue, mentre ormai più staccate viaggiano il Real Filadelfia, la Casa dello Sport e l’Alchimia Jonica, tutto questo, per quanto concerne le squadre di testa.

La diciottesima giornata, che si è appena conclusa, ha visto la vittoria, di larga misura, sul terreno di Vibo Marina della capolista Boys Marinate sulla formazione della Lamezia Golfo, otto a zero per gli uomini capitanati da Giovanni Cordiano.

Una partita dai due volti, un primo tempo senza eccessivi scossoni, dove la squadra lametina ha retto abbastanza bene l’urto in attacco della più esperta e tecnica formazione vibonese, subendo solo una rete, mentre le restanti segnature sono arrivate tutte nella seconda parte della gara, a conferma del fatto che la squadra di mister Fazio forse atleticamente non regge l’impatto dei novanta minuti.

Fatto sta che la Boys Marinate è sempre più vicina alla vittoria del campionato e conseguentemente si infittisce la corsa per la zona play-off, ormai formata da ben sei squadre. Invece la Vigor Old Boys sul rettangolo di gioco di Davoli Marina contro la Peppe Teti cede nei minuti finali, con il risultato finale di due ad uno in favore della squadra di Soverato.

A dire il vero, era passata per prima in vantaggio la squadra di Sant’Onofrio, nei minuti iniziali dell’incontro con Antonio Priamo, ma poi nel secondo tempo Nicola Valente firmava una doppietta, segnando al secondo ed al trentanovesimo minuto le reti della vittoria per la formazione del presidente Pipicelli.

A Stalettì invece il big match della giornata finisce con un risultato ad occhiali, zero a zero, un pari che serve a ben poco, quindi, per la corsa alla vittoria finale del campionato, ma costringe adesso, entrambe le formazioni, a stringere i denti per lottare fino alla fine per la conquista di un posto nella zona play-off. La Casa dello Sport invece vincendo contro l’Academy Girifalco in trasferta, cinque a zero il risultato finale, con doppietta di Salvatore Pulice e Giuseppe Torchia, approfitta del passo falso delle dirette concorrenti per un posto nella griglia che conta e che dà la possibilità all’accesso alle fasi regionali.

Il Pianopoli amatori invece batte di misura per uno a zero la formazione del Borboruso nel Cuore, una rete del regista Rosario Salerno, in una partita che ha visto il team di casa schierare una squadra al completo o quasi, con tutti i titolari disponibili e quindi decisa a puntare e lottare fino alla fine in questa fase finale del campionato, che ricordiamo, è giunto a quattro giornate dal termine della regular season.

In questo turno l’Amami Mac 3 di Migliuso scontava un turno di riposo, pronta alla sfida interna, nell’anticipo del prossimo venerdì sera, con la capolista Boys Marinate, mentre la partita di cartello della diciannovesima giornata si disputerà sabato pomeriggio al comunale di Sant’Onofrio tra la locale Vigor Old Boys e l’Amatori Pianopoli.