Sfida in trasferta contro CDA Talmassons per Volley Soverato

Si ritorna in campo nel campionato di serie A2 femminile con il turno infrasettimanale previsto domano sera.

Per il Soverato di coach Chiappini c’è in programma la sfida in trasferta contro CDA Talmassons. Reduce dalla bella vittoria del Pala Scoppa domenica contro l’Assitec Sant’Elia, le biancorosse si trovano con ventisei punti in classifica contro i trentadue della compagjne guidata dall’ex coach Leonardo Barbieri, al secondo posto dietro la capolista solitaria Roma.

Si tratta di una partita difficile contro un avversario ostico ma, il Soverato ci ha abituato a risultati sorprendenti; il tempo per preparare questo incontro non é stato molto con Malinov e compagne che vogliono dare continuità all’ultimo successo cercando di conquistare punti importanti. Si giocherà alle ore 20:30.