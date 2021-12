Sfondano un muro per rubare la cassaforte, furto fallito

Un tentativo di furto è stato messo in atto nella zona industriale di Rende (Cosenza), in contrada Lecco, nella tarda serata di ieri.

A quanto si apprende, un gruppo di persone, sfondando un muro, sarebbe entrato all’interno dei locali che ospitano gli uffici di una ditta di prodotti edili, tentando di asportare una cassaforte.

L’azione non è riuscita, per motivi ignoti, e i ladri hanno abbandonato il luogo. Ai Carabinieri è arrivata una segnalazione da parte di una compagnia di vigilanza e i militari si sono subito recati sul posto. Indagini sono in corso per far luce su quanto accaduto. Non è la prima volta che la zona industriale di Rende viene presa di mira da bande di ladri.