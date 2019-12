Sfondano vetrina del negozio con auto e portano via vestiti dal valore di 20.000 euro

Furto rocambolesco a bordo di un’Alfa 147 abbandonata sul posto e risultata poi rubata, Ignoti hanno sfondato ieri mattina alle prime luci dell’alba, la vetrina di un negozio di abbigliamento a Cosenza che si trova tra via Montesanto e via Isonzo in pieno centro, a due passi da Corso Mazzini.

I ladri hanno portato via solo alcuni lussuosi vestiti, per un bottino di circa 20.000 euro. I malviventi sono poi fuggiti a bordo di un’altra vettura facendo perdere le proprie tracce.

Sull’accaduto indaga la polizia che sta visionando anche le immagini di videosorveglianza.