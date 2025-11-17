Sfruttamento lavoratori nel soveratese, imprenditore condannato a oltre 7 anni

Il gup del Tribunale di Catanzaro, Mario Santoemma, ha emesso cinque condanne e deciso per un’assoluzione nel procedimento, con rito abbreviato, sul presunto sfruttamento dei lavoratori nei supermercati del gruppo Paoletti distribuiti tra Montepaone, Soverato e Chiaravalle Centrale, nel catanzarese.

Paolo Paoletti, il titolare dei supermercati, è condannato a 7 anni, 9 mesi e 10 giorni di reclusione con interdizione perpetua dai pubblici uffici e interdizione legale per la durata della pena. Il pm aveva chiesto 14 anni di reclusione.

Il gup ha poi condannato a 4 anni, 11 mesi e 16 giorni la moglie dell’imprenditore, Anna Valentino (chiesti 9 anni e 2 mesi), a 2 anni e 10 mesi Vittorio Fusto, dipendente di Paoletti (chiesti 7 anni, 11 mesi e 3 giorni), a 3 anni, 2 mesi e 26 giorni la collaboratrice Tiziana Nisticò (chiesti 4 anni, 11 mesi 20 giorni), e a un anno e 4 mesi, pena sospesa, Vito Doria, conciliatore sindacale della Uila (chiesti 2 anni). Assolto, invece, Rosario Martinez Paoletti (chiesti un anno e 4 mesi).

Il gup ha condannato Paoletti, Valentino e Fusto a risarcire tre parti civili e ha condannato Paoletti, Valentino, Fusto e Nisticò a risarcire altre 39 parti civili tra dipendenti dei supermercati e Cgil Calabria e Filcams Cgil Calabria.

Rigettata la richiesta di provvisionale per le parti civili e di confisca delle società Food & More srl e Paoletti spa e confermato il controllo giudiziario delle stesse.

Dall’inchiesta, condotta dalla Guardia di finanza e coordinata dalla Procura di Catanzaro, sarebbero emerse retribuzioni inadeguate o comunque insufficienti rispetto alla quantità e qualità del lavoro svolto (4 euro all’ora, a fronte di una prestazione di attività lavorativa di oltre 50 ore a settimana) e la sottrazione di parte della retribuzione dietro la minaccia del licenziamento e facendo leva sullo stato di bisogno dei dipendenti.