Sgominata a Montauro la banda della “Truffa dell’Incidente”: arrestati i responsabili

L’incubo della “Truffa dell’incidente del parente” è finito per gli abitanti di Montauro. Grazie a una rapida e coordinata operazione dei Carabinieri, è stata assicurata alla giustizia la banda di criminali che negli ultimi due giorni aveva seminato il panico nel piccolo centro ionico, sfruttando il cinico e odioso metodo di raggirare soprattutto le persone anziane.

​L’operazione che ha portato al fermo dei responsabili è stata condotta dai militari della Stazione di Gasperina, in stretta collaborazione con i colleghi della Compagnia di Soverato.

​L’allarme e il copione della truffa

​Le segnalazioni si erano rincorse sin da ieri, quando numerosi residenti di Montauro sono stati contattati telefonicamente da sedicenti carabinieri o falsi avvocati. Il copione era sempre identico e studiato per creare immediato panico: una telefonata concitata che annunciava un grave e presunto incidente stradale che avrebbe coinvolto un familiare stretto.

​Subito dopo l’annuncio allarmante, i truffatori avanzavano una richiesta urgente di denaro o oggetti preziosi, spacciandola come l’unica via per “sistemare” la situazione legale, evitare l’arresto del congiunto o coprire le spese legali. A concludere la frode, un complice si recava direttamente a casa della vittima per ritirare il bottino.

​Una novantenne vittima del raggiro

​Purtroppo, nella mattinata di ieri, la banda era riuscita a portare a termine il raggiro. Una signora novantenne di Montauro è caduta nella trappola e ha consegnato ai malviventi una somma di denaro contante e diversi oggetti di valore.

​Nella giornata di oggi, i truffatori avevano tentato di replicare lo schema con maggiore audacia. Le nuove telefonate annunciavano un presunto incidente addirittura con esiti mortali, a carico di un parente, con la menzogna che dei “carabinieri” sarebbero passati di lì a breve per le “opportune verifiche”.

​La prontezza delle Forze dell’Ordine, che hanno agito subito dopo le prime denunce e segnalazioni, ha permesso di intercettare e bloccare i criminali, ponendo fine alla loro serie di tentativi di truffa. L’intervento dei Carabinieri ripristina ora la serenità nella comunità di Montauro e ribadisce l’importanza di denunciare immediatamente episodi simili.