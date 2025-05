Sgrò al Forum Renew Calabria: “Ripartiamo da passione, relazioni e orgoglio di fare impresa”

L’intervento dell’imprenditore calabrese al convegno del Rotary: «Lavoriamo, paghiamo le tasse e costruiamo futuro con curiosità, positività e gratitudine»

REGGIO CALABRIA – Un intervento autentico, vibrante, radicato nei valori dell’impresa e nel legame profondo con la propria terra. Così Giovanni Sgrò, imprenditore e fondatore del progetto culturale Naturium, ha lasciato il segno durante il Forum “Renew Calabria”, tenutosi oggi presso il Consiglio Regionale della Calabria, nell’ambito dell’iniziativa promossa dal Rotary Distretto 2102.

Sgrò ha affidato il suo discorso a parole chiave semplici ma potenti: passione, impegno, curiosità, relazioni, gratitudine, positività. Termini che, nella loro essenzialità, descrivono una filosofia di vita e d’impresa fondata sull’etica del lavoro, sull’amore per il proprio territorio e su un senso di responsabilità sociale non scontato.

«Siamo orgogliosi di fare impresa in Calabria, lavoriamo, paghiamo le tasse, contribuiamo con azioni concrete alla crescita della nostra comunità», ha affermato con fermezza, ricevendo un convinto apprezzamento da parte della platea.

Al centro del suo messaggio, il bisogno di restituire dignità alla quotidianità produttiva, mettendo al bando il disfattismo e promuovendo invece uno sguardo costruttivo, guidato dalla positività e da un profondo senso di gratitudine per ciò che si ha. Un invito, il suo, a costruire reti di relazioni sane, capaci di generare futuro per i giovani e per le nuove economie locali.

In un’epoca di trasformazioni profonde, il contributo di Giovanni Sgrò ha rappresentato un esempio concreto di imprenditoria consapevole, capace di abbinare sviluppo e coesione sociale.

«Un grazie sentito – ha concluso Sgrò – va al Rotary e a tutti gli organizzatori per aver dato voce a testimonianze come la sua, che arricchiscono il dibattito e ispirano azioni».

Il Forum “Renew Calabria”, svoltosi il 9 maggio 2025 nella prestigiosa sede del Consiglio Regionale della Calabria, ha rappresentato un momento di rara coesione tra istituzioni, università, professionisti e giovani imprenditori, uniti dall’intento di immaginare e costruire un futuro possibile per la Calabria.

A fare da cornice all’evento, la presenza e l’impegno del Rotary Distretto 2102, guidato dalla governatrice Maria Pia Porcino, promotrice di un’iniziativa capace di mobilitare energie e intelligenze da tutto il territorio regionale.

La tavola rotonda, cuore pulsante del forum, ha visto protagonisti accademici, rappresentanti del mondo dell’impresa e della pubblica amministrazione.

A moderare con competenza la discussione è stato il giornalista Giampaolo Latella, che ha saputo valorizzare ogni contributo con equilibrio e profondità. A impreziosire il confronto sono state le testimonianze dirette di imprenditori capaci di incarnare l’etica del fare e del restare: Giovanni Sgrò, fondatore di Naturium, Francesco Biacca, Alessandro Frontera dell’Associazione “Fili Meridiani” e Nicola Scattareggia, giovane ricercatore premiato per la miglior tesi IABSE.

Il forum ha segnato un momento di interazione autentica, in cui i partecipanti hanno condiviso esperienze e proposte, ribadendo la volontà di superare le logiche del lamento per abbracciare una nuova narrazione della Calabria, fatta di competenza, speranza e concretezza.

In un tempo di grandi incertezze globali, il messaggio è chiaro: la Calabria non è solo terra di problemi, ma laboratorio di futuro, se guidata da passione, visione e collaborazione.