Si aggirano nel centro di Catanzaro vestiti da carabiniere e militare: i veri gli danno la caccia

In due, vestiti rispettivamente da carabiniere e militare, si aggiravano tra le abitazioni del centro di Catanzaro. Ma qualcosa non ha convinto alcuni passanti che li hanno notati

tempestivamente, hanno lanciato l’allarme al 112.

Da qui l’intervento lungo le strade da parte dei carabinieri – quelli veri – che, tuttavia, dopo aver setacciato l’intera zona, non hanno notato nulla di sospetto, nè hanno individuato i due uomini segnalati dai cittadini.

A questo punto si ipotizza che potesse trattarsi dei famigerati truffatori che, indossando false divise, ormai da anni tendono tranelli più o meno gravi ad anziani che abitano da soli, intessendo storie di fantomatici incidenti che vedrebbero coinvolti loro familiari e per i quali chiedono soldi al fine di chiudere velocemente la faccenda.

E se così fosse, i due uomini in questione potrebbero essersi liberati del travestimento prima dell’arrivo sul posto dei carabinieri della Compagnia di Catanzaro che, in ogni caso, non abbassano la guardia, in modo tale da far sentire sicuri i cittadini più deboli.