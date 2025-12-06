Si avviano alla conclusione i lavori presso le gallerie “Limina” e “Torbido” sulla SS 682 “Jonio Tirreno”

In anticipo sui tempi contrattuali, e nel rispetto delle tempistiche annunciate ai tavoli istituzionali e prefettizi, si avviano alla conclusione gli interventi principali di riqualificazione strutturale e impermeabilizzazione oggi in corso presso le gallerie “Limina” e “Torbido” sulla SS 682 “Jonio Tirreno”, in Provincia di Reggio Calabria.

Si avvieranno infatti stanotte, le procedure di ripiegamento dell’importate cantiere aspromontano di manutenzione programmata con la rimozione definitiva dei semafori fino ad oggi presenti anche di giorno all’interno della galleria “Torbido”, per come a suo tempo istallati per l’esecuzione dei lavori di ripristino strutturale, ormai conclusi.

Le restanti lavorazioni di dettaglio da farsi, invece – relative a rivestimenti di finitura, pavimentazioni e segnaletica orizzontale – si protrarranno con le consuete chiusure notturne esclusivamente fino a domenica 21 dicembre compresa, data prevista per la completa ultimazione dei lavori principali e la riapertura diurna e notturna della galleria Limina per l’intera durata delle festività natalizie.

Al rientro dalle festività, per le dovute verifiche di funzionalità degli impianti e sistemi di telecontrollo di recente installati, sono previste ulteriori limitate chiusure, sempre notturne, che saranno opportunamente comunicate per tempo all’utenza stradale e concluse definitivamente entro il prossimo mese di gennaio 2026.