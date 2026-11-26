I carabinieri della stazione di Cotronei nel Crotonese hanno tratto in arresto un 37enne del posto, già noto alle forze dell’ordine che, incurante della misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla ex moglie cui era sottoposto dallo scorso mese di luglio, si è spinto vicino all’abitazione della donna, infrangendo il limite di distanza imposto dal giudice.

L’azione dei carabinieri ha consentito di interrompere l’illecito e preservare la sicurezza della donna.

Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato tradotto presso il proprio domicilio, dove rimarrà in custodia in attesa dell’udienza di convalida, secondo quanto disposto dall’autorità giudiziaria.