Si avvicina all’ex moglie nonostante il divieto, 72enne arrestato

Si è presentato sotto casa della ex moglie nonostante il divieto di avvicinamento per atti persecutori, ma la donna lo ha filmato e ha presentato denuncia ai carabinieri allegando il video.

E’ accaduto a Catanzaro, dove i carabinieri della Stazione Principale hanno arrestato l’uomo di 72 anni. È stato proprio il video che ha permesso di risalire all’uomo e accertare la violazione, consentendo ai militari di procedere subito con le prime indagini.

La tempestività della donna e il filmato hanno subito consentito ai militari di procedere all’arresto in flagranza differita dell’uomo.

Dopo l’udienza di convalida, il giudice ha applicato la misura cautelare del divieto di avvicinamento con applicazione del braccialetto elettronico.