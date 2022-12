Si barrica in casa minacciando di fare del male a genitori, ferita la mamma

Si è barricato in casa dall’alba minacciando gesti autolesionistici dopo avere sequestrato anche i genitori che, in un secondo tempo, sono stati allontanati dall’appartamento. È quanto accaduto a Pizzo, in provincia di Vibo Valentia.

Protagonista un quarantenne con problemi psichici che, al momento, è ancora in casa. Scattato l’allarme sul posto sono intervenute le forze dell’ordine che assieme ai sanitari sono riuscite a convincere il quarantenne circa la necessità di soccorrere la madre che ha riportato delle ferite e che è stata portata fuori assieme anche al marito e padre dell’uomo.