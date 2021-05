Si barrica in casa per salvarsi da un’aggressione, 34enne arrestato

Lesioni aggravate e tentata violazione di domicilio. Con queste accuse gli agenti del commissariato di Polizia di Lamezia Terme hanno arrestato e posto ai domiciliari un cittadino nigeriano A.I., di 34 anni. A chiedere l’intervento della Polizia, era stato un cittadino senegalese che ha riferito di essere stato oggetto di una violenta aggressione fisica da parte di A.I., armato di un bastone.

Giunti sul posto, i poliziotti, infatti, hanno trovato l’uomo che, visibilmente agitato, minacciava ed inveiva contro le persone presenti all’interno di una abitazione.

Bloccato l’aggressore, gli agenti hanno raccolto la testimonianza della vittima che ha raccontato loro di essere stato costretto a barricarsi in casa, insieme alla moglie ed al figlioletto di un anno, nel tentativo di sfuggire alla furia violenta del nigeriano, aggiungendo che, poco prima dell’arrivo della Volante, l’uomo lo aveva colpito con un pugno in faccia e percosso violentemente con un bastone, e che, malgrado egli si fosse barricato in casa, aveva cercato ripetutamente di sfondare la porta.