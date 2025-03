Si è chiuso il Magna Graecia Experience a Soverato con Marco Leonardi e la Calabria raccontata al cinema

Si è conclusa oggi la quarta edizione del Magna Graecia Experience, la rassegna ideata da Alessandro e Gianvito Casadonte, con il sostegno di Ministero della Cultura, Calabria Film Commission e Comune di Soverato, che ha coinvolto il pubblico dei più giovani, al teatro Comunale di Soverato, in un ciclo di proiezioni ed incontri dedicati alle esperienze e alle professionalità che ruotano attorno al mondo del cinema.

Un’occasione di confronto su temi vicini alle nuove generazioni e che, grazie alla testimonianza di chi lavora dietro il set, ha offerto loro importanti spunti di riflessione lontano dai banchi di scuola.

Una storia di amicizia ed emancipazione ambientata sullo sfondo di una Calabria degli anni ’40, ancora legata ai modelli del passato: è stato questo il focus narrativo de “Il mio posto è qui”, film diretto da Daniela Porto e Cristiano Bortone che, con un taglio realistico, racconta le radici e il sogno di una vita diversa nella nostra comunità.

A parlarne con i ragazzi, il protagonista Marco Leonardi che ha scelto di far parte di questo progetto, mettendo a disposizione la propria lunga esperienza di attore iniziata nei panni dell’indimenticabile “Totò” di Nuovo Cinema Paradiso e proseguita anche sul set di grandi registi internazionali come Robert Rodriguez e Abel Ferrara.

“Stare con i ragazzi è per me sempre un’esperienza in grado di arricchirmi”, ha commentato l’ultimo ospite del MG Experience. “Mi hanno colpito le considerazioni arrivate dai giovani, molti di loro avevano letto il libro dal quale è tratto il film e sono felice di come abbiano inteso il forte messaggio alla base. Condividere questi temi può davvero aiutare i nostri ragazzi a comprendere in maniera profonda il senso dell’amicizia, l’importanza dell’aiuto per il prossimo e il coraggio nel contrastare ogni forma di pregiudizio”. Marco Leonardi è stato, infine, premiato con un riconoscimento targato G.B. Spadafora.

Un particolare ringraziamento per l’esperienza positiva, vissuta in questi giorni, è arrivata da studenti e insegnanti degli istituti scolastici superiori di secondo grado di Soverato coinvolti: IIS “Guarasci-Calabretta”, Istituto Tecnico Tecnologico “Malafarina”, Istituto Professionale di Stato Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera, Istituto Paritario Maria Ausiliatrice e Scuola Don Bosco.