Si è insediato il nuovo direttivo di Amica Sofia

Si è insediato nei giorni scorsi il nuovo Direttivo l’associazione nazionale Amica Sofia, eletto nel corso di una assemblea svoltasi a Roma nella bellissima cornice della Casa Internazionale delle Donne.

Amica Sofia, nata a Perugia nel 2008, come prima associazione italiana per la filosofia con i bambini e i ragazzi, è attualmente inserita nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, collabora da anni con il MIUR con Indire e con tante Università italiane, ha all’attivo ben se coordinamenti regionali, dalla Sicilia al Piemonte.

Il prof. Massimo Iiritano, docente presso il Liceo classico Galluppi di Catanzaro e collaboratore alla cattedra di filosofia politica dell’Unical, è stato confermato per il terzo mandato consecutivo alla carica di Presidente con un consenso unanime dei soci intervenuti. Insieme a lui sono stati riconfermati nel prossimo direttivo Valentina Giugliano, già vicepresidente, Luna Renda, responsabile nazionale per la formazione e Lorena Gostinicchi, segretaria.

Subentrano invece, a dare nuova forza e slancio al lavoro sempre più intenso e alle tante collaborazioni e progettualità avviate, Alessia Pasquali, dottore di ricerca dell’Università di Modena, alla carica di vicepresidente, il prof. Giovanni Bove, docente dell’ITE Calabretta di Soverato che assume la delicatissima carica di tesoriere ed Elena De Filippis, già Dirigente del Liceo classico Galluppi con il quale Amica Sofia da anni collabora in maniera straordinariamente feconda, grazie al modello innovativo della “biga alata”, inserito da Indire nelle buone pratiche delle scuola italiana.

Alla prof.ssa De Filippis è stato dato il ruolo strategico di coordinamento delle sezioni regionali e delle rete di scuole, nell’ottica di una presentazione e di una diffusione sempre più organica della proposta formativa di Amica Sofia, che spazia dalle proposte didattiche di filosofia dialogica per le scuole di ogni ordine e grado, fino alla filosofia civile, operata nelle strutture per anziani, nelle carceri o nelle comunità terapeutiche, così come anche negli spazi civili di aggregazione giovanile e nelle biblioteche.

Nel ringraziare della fiducia Iiritano ha voluto sottolineare come, il rinnovo della sua candidatura, sia passato attraverso un confronto aperto con il direttivo uscente, al termine del quale è stata condivisa la necessità di un metodo di lavoro diverso, che vedrà un impegno costante e una partecipazione sempre più collegiale di tutti i membri del direttivo e di tutti i soci coinvolti, al fine di portare avanti le grandi sfide che attendono l’associazione.

Importanti appuntamenti attendono già all’orizzonte, come l’uscita semestrale dell’attesissima rivista Amica Sofia Magazine (accreditata ANVUR) o la prossima Scuola di Formazione Nazionale che si terrà in ottobre presso la prestigiosa cornice della Certosa di Firenze, con passeggiata conclusiva a Barbiana, in occasione del Centenario di Don Lorenzo Milani.