Si è spenta a Roma, Simona Sinopoli. Soveratese, Simona da diversi anni era radicata nella Capitale dove per tanto tempo è stata presidente dell’ARCI Roma. Il mondo dell’associazionismo è in lutto e sono tanti i messaggi di cordoglio che appaiono sulle testate capitoline in queste ore.

A Soverato tanti ricordano Simona, studentessa del liceo scientifico e poi avvocato a Roma sempre a difesa dei più deboli. Simona lascia un compagno e un figlio, a loro, alla mamma, al fratello Francesco, Segretario nazionale della CGIL scuola e a tutti i familiari esprimiamo sentite condoglianze. (f.g. – Soverato News)