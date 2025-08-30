Si è spento Giovanni Sestito “Jolly”, presidente provinciale Uildm Catanzaro

Dolore a Chiaravalle Centrale: una vita segnata dalla malattia ma illuminata da coraggio, impegno sociale e cultura

Chiaravalle Centrale piange la scomparsa di Giovanni Sestito, per tutti “Jolly”, figura di riferimento nel mondo dell’associazionismo e della cultura calabrese. Il soprannome “Jolly” lo aveva scelto lui stesso negli anni giovanili, quando con un semplice baracchino e una lunga antenna riusciva a parlare con il mondo.

Presidente provinciale della Uildm (Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare) di Catanzaro, Sestito ha rappresentato per decenni un esempio di forza e determinazione, capace di trasformare la malattia in una sfida quotidiana e in un motore di impegno civile.

Colpito sin da giovane dalla distrofia muscolare, non ha mai permesso che la malattia lo definisse o lo limitasse. Laureato in giurisprudenza, ha scritto libri, poesie e canzoni, ottenendo riconoscimenti e premi per la sua attività culturale. La sua presenza costante nelle iniziative pubbliche, dai convegni agli eventi, è stata un segno tangibile di un’esistenza vissuta all’insegna dell’attivismo e della condivisione.

Solo a gennaio di quest’anno aveva partecipato a un importante evento di moda inclusiva a Torre di Ruggiero, mentre poche settimane fa non era riuscito a essere presente a Cardinale alla serata su diversità e inclusione a causa delle sue condizioni di salute. Ma fino all’ultimo ha mantenuto viva la sua voce, continuando a dialogare con amici, compagni di lotta e con la comunità che lo ha sempre stimato.

La notizia della sua morte ha destato profondo dolore nella comunità di Chiaravalle Centrale, che lo ricorda come una persona straordinaria, capace di unire forza d’animo, sensibilità e una costante dedizione all’impegno sociale. Il suo esempio resterà come traccia e responsabilità per chi continuerà a portare avanti le battaglie della Uildm e il cammino culturale che lui ha saputo intraprendere con passione e intelligenza.