Si è spento Marziale Mirarchi, professionista, studioso e storico del territorio

Se ne va oggi Marziale Mirarchi, e con lui un pezzo di quella generazione che ha fatto della preparazione e della competenza il proprio biglietto da visita.

Ragioniere d’altri tempi, formatosi con rigore e scrupolo, aveva saputo unire il mestiere alle passioni più profonde, scegliendo di dedicarsi con tenacia alla ricerca storica.

Il suo sguardo è stato costantemente diretto alle memorie del territorio: Isca e i paesi del basso Ionio sono stati il suo campo d’indagine, il suo archivio, i luoghi dove scavare per restituire identità a delle comunità.

Tra documenti, fotografie e racconti, Marziale ha costruito un ponte tra passato e presente, lasciando tracce che resteranno preziose. Per me il suo nome porta con sé anche un ricordo personale: fu studente di mio padre, allora giovane docente di lettere e subito dopo preside.

Ogni volta che mi incontrava, Marziale non mancava di rievocare quegli anni, con il rispetto e l’affetto che solo gli alunni sanno custodire per chi li ha guidati nei primi passi della formazione.

Così oggi lo saluto: come storico, come professionista, ma soprattutto come uomo capace di fare della memoria un dovere civile. E in quel filo che lo legava a mio padre, ritrovo l’eredità di una generazione che ha dato tanto a tutti noi.

Fabio Guarna – Soverato News