Si finge carabiniere e si fa consegnare gioielli per 30mila euro: arrestato

Un nuovo colpo all’odioso fenomeno delle truffe agli anziani è stato messo a segno dai Carabinieri. E’ accaduto a Reggio Calabria, dove un uomo è stato arrestato perchè ritenuto responsabile di una truffa aggravata ai danni di un’anziana cittadina.

Il truffatore ha contattato la vittima spacciandosi per un tenente dei carabinieri e sostenendo che fosse coinvolta in una presunta rapina avvenuta nei giorni precedenti. Con abilità e determinazione, ha approfittato dello stato di agitazione e del timore della donna, convincendola a consegnargli gioielli per un valore stimato di circa 30mila euro.

Immediatamente informata della vicenda, la Stazione di Reggio Calabria Principale ha avviato le indagini. Grazie alle descrizioni e alle informazioni fornite dalla vittima, i militari hanno potuto ricostruire i movimenti del sospetto e segnalare la sua posizione.

L’arresto è stato quindi eseguito dai Carabinieri della Compagnia di Palmi, che hanno intercettato l’uomo nei pressi dello svincolo A2 di Bagnara Calabra. Durante il controllo, i militari hanno recuperato tutti i preziosi sottratti poco prima arrestando l’uomo in flagranza di reato.

L’Arma dei Carabinieri ribadisce il proprio impegno nella tutela delle fasce più vulnerabili della popolazione, intensificando i controlli soprattutto in vista delle festività, periodo in cui questi reati tendono purtroppo ad aumentare.

I cittadini sono invitati a segnalare prontamente ogni situazione sospetta, contribuendo così a prevenire episodi simili. L’Arma dei Carabinieri ribadisce inoltre che mai e poi mai un Carabiniere chiederà denaro e invita quindi a diffidare da tali richieste.