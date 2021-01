Si finge medico e inganna due anziani, calabrese di 42 anni arrestato in Emilia

Fingendosi medico e infermiere avrebbe circuito due anziani di Castelfranco, in provincia di Modena, facendosi consegnare in più occasioni denaro per un importo di circa 70mila euro, con la scusa di ristrutturare la loro abitazione.

È finito in carcere ieri un 42enne cosentino sul conto del quale i carabinieri della tenenza di Castelfranco Emilia hanno eseguito un ordine di carcerazione emesso dall’ufficio esecuzioni penali del Tribunale di Cosenza. Il finto medico deve infatti espiare un cumulo di pene di 2 anni e 3 mesi di reclusione per truffa, esercizio abusivo di una professione medica e circonvenzione di incapaci.

I fatti sono avvenuti a Cosenza e Castelfranco tra il 2013 e il 2019. Proprio a Castelfranco, tra il 2018 ed il 2019, l’uomo è riuscito a farsi consegnare l’ingente somma conquistando nel tempo la fiducia dei due anziani.