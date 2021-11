Si infortuna in un bosco mentre cerca funghi, soccorso

La stazione di Soccorso Alpino e Speleologico Sila Lorica del Soccorso Alpino e Speleologico Calabria è stata allertata, questa mattina, dalla Centrale Operativa del 118 di Cosenza per un fungaiolo che, durante una escursione in località Montagna Grande nel comune di San Giovanni in Fiore, si sarebbe procurato una sospetta frattura ad un arto inferiore.

Prontamente arrivati sul posto, tecnici della stazione Sila Lorica hanno immediatamente immobilizzato l’arto del ferito e, dopo averlo imbarellato, lo hanno trasportato con barella portantina sulla strada dove, ad aspettarli c’era una ambulanza del 118. Disavventura a lieto fine, quindi, per l’uomo.