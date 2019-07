Si intensificano i controlli straordinari estivi della Polizia stradale nel catanzarese

Continua incessante l’opera di controllo da parte della Polizia Stradale di Catanzaro. In particolare nella notte tra sabato e domenica l’attività di prevenzione posta in essere, è stata effettuata grazie all’impegno sinergico tra Sezione Polizia Stradale di Catanzaro, Distaccamento Polizia Stradale di Soverato, Questura di Catanzaro e l’Ufficio Sanitario Provinciale della Polizia di Stato.

Nell’ambito dell’attività resa, sono stati effettuati alcuni posti di controllo sulle arterie di maggiore comunicazione da e per i luoghi di svago, dove i conducenti dei veicoli fermati venivano tutti sottoposti alla verifica preventiva sull’eventuale abuso di alcol e/o sostanze stupefacenti tramite precursore alcoblow e, successivamente, se il riscontro risultava essere positivo, venivano sottoposti ad un controllo più accurato con l’apparecchiatura etilometro e/o drug test.

Alle luci dell’alba, gli operatori della Polizia di Stato avevano proceduto al controllo di 60 veicoli e di 75 persone:

Il bilancio parla di una persona denunciata per guida sotto l’influenza dell’alcool e 2 patenti di guida ritirate per violazioni attinenti la guida in stato di ebbrezza alcolica, contestando di fatto altre violazioni afferenti la normativa in tema di rispetto del Codice della Strada.

La Polizia Stradale rende noto che tale attività, continuerà per tutto il periodo estivo e sarà intensificata nei periodi più caldi della stagione, assicurando una maggiore presenza di agenti in ambito provinciale, con un maggiore presenza nelle zone balneari e di maggior affluenza di turisti.