Si ribalta col trattore e resta schiacciato, 42enne in gravi condizioni

Un 42enne è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Catanzaro dopo un incidente avvenuto questa mattina a Marcedusa in provincia di Catanzaro.

L’uomo era alla guida di un trattore agricolo con un rimorchio carico di un altro mezzo cingolato. Per cause in corso di accertamento, l’automezzo si è improvvisamente ribaltato, schiacciando il malcapitato.

Sul posto è giunto in poco tempo l’elisoccorso del 118 partito da Lamezia Terme con a bordo l’equipaggio guidato dal medico Giovanni Cosco. Sono in corso ulteriori accertamenti sulle cause dell’incidente.