Si ribalta con il trattore, 76enne salvato da due carabinieri liberi da servizio

Si ribalta con il trattore ma viene salvato da carabinieri liberi dal servizio. E’ la disavventura capitata a un 76enne di San Giovanni in Fiore, il quale, che a bordo del proprio mezzo di lavoro, stava lavorando in un terreno di sua proprietà nel comune di Santa Severina: per cause in corso di accertamento, il trattore si è capovolto e l’anziano è rimasto bloccato sotto il mezzo.

L’episodio non è sfuggito a due carabinieri in transito, liberi dal servizio, che sono subito intervenuti e, con l’utilizzo di attrezzi di fortuna, sono riusciti ad estrarre il malcapitato da sotto il trattore.

A causa di forti dolori alle gambe accusati nel ribaltamento, il 76enne sangiovannese è stato trasportato all’ospedale di Crotone per le cure del caso.