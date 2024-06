Si ribalta con il trattore, muore un uomo di 42 anni

Incidente mortale sul lavoro in provincia di Vibo Valentia.

Per cause ancora in corso di accertamento, un trattore si è ribaltato in una campagna di San Giovanni di Mileto schiacciando il conducente M.P., di 42 anni, intento a lavorare nei campi con il mezzo agricolo.

L’uomo è stato estratto dai vigili del fuoco del comando provinciale di Vibo Valentia. Indagini sull’accaduto sono state avviate dai carabinieri della Stazione di Mileto.

Sui social il messaggio di cordoglio del sindaco di Mileto, Salvatore Fortunato Giordano: “Interrompiamo ogni comunicazione. Purtroppo perviene una triste notizia per la Comunità di Mileto e in particolare di San Giovanni. Un giovane lavoratore, marito e padre di tre figli è deceduto nelle campagne di San Giovanni a seguito di un incidente con il trattore”.

“Era intento a lavorare le sue terre. Una notizia – conclude il sindaco – che ci addolora e manda nello sconforto la giovane moglie, i figli, la mamma e tutta la sua famiglia, oltre che tutta la Comunità del Comune di Mileto».