I Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Vibo Valentia sono intervenuti ieri pomeriggio a Parghelia per un incidente stradale autonomo.

Per cause in corso di accertamento una Toyota, mentre percorreva la ex SS 522 si ribaltava rimanendo su un fianco.

I Vigili del Fuoco, intervenuti dal distaccamento di Ricadi, hanno messo in sicurezza la vettura il cui conducente nel frattempo era stato soccorso dal personale medico del 118.