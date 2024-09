Si ribalta con l’auto in pieno centro cittadino, conducente ferito

La scorsa notte alle ore 22:20 circa una segnalazione allertava la sala operativa dei vigili del fuoco di Crotone per incidente stradale.

Sul posto in via Reggio a Crotone vi era una autovettura Yaris Cross Hybrid ribaltata su un fianco.

La squadra dei vigili del fuoco giunta tempestivamente, conoscendo il tipo di alimentazione della vettura, attuava la pos (procedura operativa standard) per interventi su auto ibride, mettendo la stessa in sicurezza e monitorando con termocamera la batteria HV per evitare inneschi d’incendio.

All’interno dell’auto solo il conducente che lievemente ferito veniva trasportato in ospedale dal personale sanitario del Suem118.

Presenti per i rilievi del caso anche i carabinieri e polizia.