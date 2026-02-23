Si ribalta un carro allegorico, ferita gravemente una ragazza di 22 anni

Una giovane di 22 anni è rimasta gravemente ferita in un incidente stradale lungo la strada SS 238 nel comune di Fagnano Castello, nel Cosentino, mentre si trovava a bordo di un mezzo che trainava un carro di carnevale e che, per cause in corso di accertamento, si è ribaltato.

La giovane è stata trasferita in eliambulanza all’ospedale di Cosenza. Secondo quanto si è appreso non sarebbe in pericolo di vita ma le sue condizioni sono gravi per una ferita importante ad un arto inferiore e diverse altre ferite da taglio riportate.

Il carro si stava dirigendo verso Santa Caterina Albanese, contrada Pianette, per proseguire la manifestazione allegorica. Il sindaco di Santa Caterina Albanese, Davide Bufano, appresa la notizia ha espresso vicinanza alla giovane ferita e tramite un videomessaggio pubblicato sulla pagina Facebook del Comune ha comunicato che l’evento di questa sera è stato annullato e rinviato ai prossimi giorni.

“Avete appreso – ha detto il primo cittadino – la notizia dell’incidente avvenuto nei pressi di Fagnano e che ha comportato il ferimento di una ragazza a bordo. In qualità di sindaco, insieme all’intera amministrazione, abbiamo deciso di rinviare il Carnevale per rispetto dei carristi e di questa ragazza”.