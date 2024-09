Si trafigge il piede sparando con una fiocina, ragazzo soccorso dai vigili del fuoco

I Vigili del Fuoco del Comando di Vibo Valentia distaccamento di Ricadi sono intervenuti oggi alle ore 10:50 circa a Parghelia località La Pizzuta per soccorrere una persona infortunata.

Un ragazzo, in attività di pesca subacquea, si trafiggeva accidentalmente il piede con la fiocina del fucile in una località accessibile solamente via mare.

Grazie all’azione coordinata i Vigili del Fuoco, con l’ausilio del gommone della Guardia Costiera, riuscivano a raggiungere l’infortunato e dopo aver tagliato la fiocina lo trasportavano a riva dove veniva consegnato ai sanitari del 118 per le cure necessarie.