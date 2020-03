Si traveste da cespuglio per sfuggire a controllo anti Covid-19

Ai tempi del Covid-19. I residenti di Stevenage in Inghilterra hanno filmato il metodo ingegnoso del loro vicino per sfuggire alla quarantena. Come mostrano le immagini, quest’ultimo si è travestito da cespuglio per evitare i controlli delle forze dell’ordine, probabilmente approfittando della giornata di sole.

Nicholas Murray e Madeline Mai-Davies, una giovane coppia inglese, con stupore e incredulità, affermano di avere ripreso l’uomo che correva lungo la strada, vestito dalla testa ai piedi da cespuglio. Meglio travestirsi che multato dalla polizia. Deve essere stato questo, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, il ragionamento dell’uomo.