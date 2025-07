SIAE apre una nuova sede a Davoli: più vicina agli utenti del Basso Ionio

La SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori – rafforza la sua presenza sul territorio con l’apertura di una nuova sede a Davoli, in Viale Cassiodoro 41. A darne notizia è Francesco Trunzo, nuovo mandatario SIAE per l’area del Basso Ionio.

L’iniziativa nasce dalla volontà di garantire un servizio più accessibile e diretto agli utenti, affiancando alle soluzioni digitali già disponibili una presenza fisica utile a chi ha bisogno di assistenza, chiarimenti o supporto per lo svolgimento delle pratiche legate ai diritti d’autore.

La nuova sede sarà un punto di riferimento per bar, ristoranti e locali pubblici che necessitano di autorizzazioni per la diffusione musicale, sia di sottofondo che in occasione di eventi.

Sarà inoltre a disposizione di negozi e attività commerciali per la gestione della musica d’ambiente, così come di chi organizza eventi privati e pubblici, come matrimoni, concerti, manifestazioni e spettacoli.

L’ufficio sarà aperto al pubblico il lunedì e il giovedì dalle ore 10:00 alle 13:00, e il venerdì dalle ore 16:00 alle 19:00.

Con questa apertura, la SIAE rinnova il proprio impegno a essere sempre più vicina a cittadini, artisti e operatori culturali, offrendo un servizio puntuale, chiaro e facilmente accessibile.