Sicurezza alimentare, controlli dei carabinieri del Nas: chiuso un ristorante

Un bar-ristorante e paninoteca è stato chiuso a Tropea, principale località turistica calabrese, a seguito di una serie di ispezioni e controlli operati dai carabinieri del Nas.

In particolare, è emerso che il titolare dell’attività operava con un laboratorio di cucina privo della necessarie autorizzazioni, mancando la licenza per la preparazione dei cibi.

E’ stato poi riscontrato l’utilizzo di un unico bagno per i clienti e i dipendenti, con conseguenti violazioni della disciplina che regolamenta le norme igieniche e la registrazione degli operatori del settore alimentare.

Da qui la chiusura immediata del ristorante sin quando la situazione non sarà regolarizzata. Il titolare del ristorante è stato deferito alla procura di Vibo Valentia.