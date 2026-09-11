Sicurezza di genere e decoro urbano: al via la riqualificazione del Sottopasso del Mare a Soverato

​Un temporaneo disagio alla viabilità pedonale per restituire alla cittadinanza un luogo più sicuro, luminoso e decoroso. Il Soroptimist International d’Italia – Club di Soverato annuncia l’avvio dei lavori di restyling del Sottopasso del Mare, un’arteria fondamentale per gli spostamenti quotidiani della comunità locale.

​L’intervento si inserisce nell’ambito di “Right Light”, un progetto a carattere nazionale promosso dal Soroptimist per promuovere la cultura della sicurezza di genere negli spazi pubblici. L’obiettivo è trasformare un’area attualmente degradata in un passaggio fruibile e protetto, superando la percezione di insicurezza che spesso accompagna i luoghi urbani poco illuminati o trascurati.

​La sinergia con le istituzioni

​L’iniziativa è frutto di una stretta collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Soverato, che ha accolto la proposta mettendo a disposizione il supporto necessario per l’esecuzione delle opere.

​I dettagli principali dell’intervento:

​Obiettivo sociale: Promozione della sicurezza di genere e riqualificazione urbana.

​Azioni previste: Potenziamento dell’illuminazione, cura estetica e valorizzazione del passaggio.

​Partnership: Soroptimist Club di Soverato e Amministrazione Comunale.

​Il Club di Soverato ha voluto rivolgere un messaggio diretto ai residenti, ringraziandoli in anticipo per la pazienza e la comprensione nei confronti della temporanea chiusura: un breve sacrificio logistico necessario per garantire alla città uno spazio pubblico rinnovato, inclusivo e sicuro per tutti.