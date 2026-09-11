Sicurezza di genere e decoro urbano: al via la riqualificazione del Sottopasso del Mare a Soverato

Un temporaneo disagio alla viabilità pedonale per restituire alla cittadinanza un luogo più sicuro, luminoso e decoroso. Il Soroptimist International d’Italia – Club di Soverato annuncia l’avvio dei lavori di restyling del Sottopasso del Mare, un’arteria fondamentale per gli spostamenti quotidiani della comunità locale.
L’intervento si inserisce nell’ambito di “Right Light”, un progetto a carattere nazionale promosso dal Soroptimist per promuovere la cultura della sicurezza di genere negli spazi pubblici. L’obiettivo è trasformare un’area attualmente degradata in un passaggio fruibile e protetto, superando la percezione di insicurezza che spesso accompagna i luoghi urbani poco illuminati o trascurati.
La sinergia con le istituzioni
L’iniziativa è frutto di una stretta collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Soverato, che ha accolto la proposta mettendo a disposizione il supporto necessario per l’esecuzione delle opere.
I dettagli principali dell’intervento:
Obiettivo sociale: Promozione della sicurezza di genere e riqualificazione urbana.
Azioni previste: Potenziamento dell’illuminazione, cura estetica e valorizzazione del passaggio.
Partnership: Soroptimist Club di Soverato e Amministrazione Comunale.
Il Club di Soverato ha voluto rivolgere un messaggio diretto ai residenti, ringraziandoli in anticipo per la pazienza e la comprensione nei confronti della temporanea chiusura: un breve sacrificio logistico necessario per garantire alla città uno spazio pubblico rinnovato, inclusivo e sicuro per tutti.