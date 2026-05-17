​[VIDEO] Sicurezza di prossimità: i Carabinieri intensificano le pattuglie a piedi in tutta la provincia di Catanzaro

Con l’arrivo della bella stagione e l’allungarsi delle giornate, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Catanzaro ha dato il via a un significativo potenziamento dei servizi di controllo del territorio. La parola d’ordine è “prossimità”: non solo volanti e sirene, ma una presenza costante e riconoscibile tra la gente, attraverso il ritorno massiccio delle pattuglie a piedi.
Un presidio capillare sul territorio
L’iniziativa non riguarda solo il capoluogo, ma si estende capillarmente a tutti gli 80 comuni della provincia. Da Lamezia Terme a Soverato, da Sellia Marina a Soveria Mannelli, passando per Girifalco, centinaia di militari stanno percorrendo le vie dei centri storici e delle zone più frequentate. L’obiettivo dichiarato dal Comando Provinciale è riaffermare il legame diretto con la collettività, garantendo una sicurezza che sia prima di tutto ascolto e dialogo.
Non solo controllo, ma ascolto
Le pattuglie a piedi rappresentano una scelta operativa precisa: camminare tra le vetrine dei negozi, soffermarsi davanti alle attività commerciali e scambiare parole con i cittadini. Questo contatto umano permette ai militari di cogliere piccoli segnali, preoccupazioni e dettagli che spesso sfuggono a chi pattuglia il territorio a bordo di un veicolo.
Per i commercianti e i residenti, la divisa tra le strade dello shopping o nei mercati rionali è diventata un punto di riferimento immediato. Molti cittadini approfittano del passaggio dei militari per segnalare movimenti sospetti o, semplicemente, per esprimere gratitudine per il senso di protezione percepito.
Una strategia contro il crimine
Oltre all’aspetto rassicurante, la presenza dei Carabinieri a piedi è un tassello fondamentale nella prevenzione dei reati. La capacità di intercettare i bisogni reali della popolazione e monitorare con maggiore efficacia le aree sensibili – come le zone della movida al tramonto o i quartieri più popolosi – rende gli interventi più rapidi e mirati.
Il Comando Provinciale ha confermato che questo potenziamento continuerà anche nelle prossime settimane, con un’attenzione particolare alle aree di maggiore aggregazione, per garantire a residenti e turisti una stagione serena all’insegna della legalità.
SERVIZIO DI S1TV