​[VIDEO] Sicurezza di prossimità: i Carabinieri intensificano le pattuglie a piedi in tutta la provincia di Catanzaro

Con l’arrivo della bella stagione e l’allungarsi delle giornate, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Catanzaro ha dato il via a un significativo potenziamento dei servizi di controllo del territorio. La parola d’ordine è “prossimità”: non solo volanti e sirene, ma una presenza costante e riconoscibile tra la gente, attraverso il ritorno massiccio delle pattuglie a piedi.

​Un presidio capillare sul territorio

​L’iniziativa non riguarda solo il capoluogo, ma si estende capillarmente a tutti gli 80 comuni della provincia. Da Lamezia Terme a Soverato, da Sellia Marina a Soveria Mannelli, passando per Girifalco, centinaia di militari stanno percorrendo le vie dei centri storici e delle zone più frequentate. L’obiettivo dichiarato dal Comando Provinciale è riaffermare il legame diretto con la collettività, garantendo una sicurezza che sia prima di tutto ascolto e dialogo.

​Non solo controllo, ma ascolto

​Le pattuglie a piedi rappresentano una scelta operativa precisa: camminare tra le vetrine dei negozi, soffermarsi davanti alle attività commerciali e scambiare parole con i cittadini. Questo contatto umano permette ai militari di cogliere piccoli segnali, preoccupazioni e dettagli che spesso sfuggono a chi pattuglia il territorio a bordo di un veicolo.

​Per i commercianti e i residenti, la divisa tra le strade dello shopping o nei mercati rionali è diventata un punto di riferimento immediato. Molti cittadini approfittano del passaggio dei militari per segnalare movimenti sospetti o, semplicemente, per esprimere gratitudine per il senso di protezione percepito.

​Una strategia contro il crimine

​Oltre all’aspetto rassicurante, la presenza dei Carabinieri a piedi è un tassello fondamentale nella prevenzione dei reati. La capacità di intercettare i bisogni reali della popolazione e monitorare con maggiore efficacia le aree sensibili – come le zone della movida al tramonto o i quartieri più popolosi – rende gli interventi più rapidi e mirati.

​Il Comando Provinciale ha confermato che questo potenziamento continuerà anche nelle prossime settimane, con un’attenzione particolare alle aree di maggiore aggregazione, per garantire a residenti e turisti una stagione serena all’insegna della legalità.

SERVIZIO DI S1TV