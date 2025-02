Sicurezza e impegno: il ringraziamento di AMC ai suoi conducenti

Desideriamo esprimere il nostro più sincero ringraziamento a tutti i conducenti di autobus che, con professionalità e dedizione, hanno garantito il servizio di trasporto pubblico durante le recenti giornate di forte maltempo.

Nonostante le difficoltà e i disagi causati dalle condizioni meteorologiche avverse, i nostri

autisti hanno dimostrato un esemplare senso del dovere, assicurando la mobilità a cittadini,

studenti, lavoratori e famiglie.

Oltre a garantire la continuità del servizio, i conducenti hanno operato con la massima

attenzione alla sicurezza dei passeggeri e degli utenti della strada, dimostrando ancora una volta quanto siano indispensabili per garantire un servizio affidabile anche nelle situazioni più

difficili.

A tutti loro va il nostro più sentito grazie per l’impegno, il sacrificio e lo spirito di servizio che

quotidianamente mettono in campo per la comunità.

IL DIRETTORE GENERALE

Ing. Luca Brancaccio

L’AMMINISTRATORE UNICO

Avv. Eugenio Felice Perrone

Azienda per la mobilità della Città di Catanzaro