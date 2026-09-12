Sicurezza e tutela dei cittadini e delle imprese a Chiaravalle: il grave silenzio dell’Amministrazione Donato

Gli ultimi episodi di cronaca che hanno interessato Chiaravalle Centrale e il territorio circostante impongono una riflessione seria e non più rinviabile sul tema della sicurezza e della tutela dei cittadini, degli imprenditori e delle attività produttive.

Nelle ultime settimane, in particolare nella giornata del 10 settembre 2026, si sono verificati episodi di tentata rapina ai danni di cittadini del nostro territorio, con persone anziane coinvolte e comprensibilmente preoccupate.

Davanti a questi fatti, ci saremmo aspettati una risposta più forte e tempestiva da parte dell’Amministrazione comunale: una campagna di sensibilizzazione rivolta alla cittadinanza, un invito alla prudenza, un coordinamento pubblico con le forze dell’ordine e un segnale concreto di vicinanza alle persone coinvolte.

Ancora una volta, invece, registriamo che le istituzioni locali voltano le spalle ai cittadini, preferendo un silenzio che sa di fuga.

Un’Amministrazione attenta deve prevenire, creare rete con gli organi competenti, coinvolgere la Prefettura, promuovere tavoli tecnici e costruire un rapporto costante con le forze dell’ordine e con il tessuto economico del territorio.

Nel corso del 2025 e del 2026 Chiaravalle Centrale e il comprensorio hanno vissuto diversi episodi che hanno colpito il mondo produttivo e agricolo: incendi di mezzi appartenenti a imprese locali, danneggiamenti, episodi che hanno alimentato preoccupazione tra imprenditori e cittadini, oltre a segnalazioni riguardanti furti di mezzi agricoli nelle aree rurali del territorio.

Di fronte a una situazione che coinvolge chi ogni giorno lavora, investe e contribuisce alla crescita della nostra comunità, riteniamo insufficiente l’assenza di una risposta politica visibile e concreta.

Non abbiamo visto iniziative pubbliche di solidarietà ne dal Sindaco ne da altri componenti dell’amministrazione verso gli imprenditori colpiti, non abbiamo visto momenti di confronto aperti alla cittadinanza, né un percorso istituzionale forte finalizzato a coinvolgere gli enti preposti alla sicurezza del territorio.

Anche il sistema di videosorveglianza comunale, pur con i limiti che conosciamo, rappresenta uno strumento importante che dovrebbe essere valorizzato, potenziato e utilizzato come deterrente contro chi pensa di poter agire indisturbato.

La sicurezza dei cittadini non è soltanto una questione di ordine pubblico: è anche una responsabilità politica fatta di presenza, ascolto, prevenzione e capacità di creare collaborazione tra istituzioni.

Come Noi Moderati Chiaravalle Centrale riteniamo doveroso richiamare l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Domenico Donato a una maggiore attenzione su questi temi. Non basta amministrare l’ordinario: davanti a episodi che colpiscono la tranquillità della nostra comunità serve una presenza più forte e una strategia chiara.

Rivolgiamo invece un sincero ringraziamento alle Forze dell’Ordine, ai Carabinieri e a tutti gli operatori impegnati quotidianamente sul territorio. Il loro lavoro, spesso svolto con risorse limitate e grande sacrificio, rappresenta un punto di riferimento fondamentale per i cittadini.

Proprio per rispetto verso il loro impegno, le istituzioni locali devono fare la propria parte: collaborare, creare sinergie e dare un segnale chiaro che Chiaravalle Centrale non è una comunità lasciata sola.

Vincenzo Fabiano

Coordinatore cittadino

Noi Moderati – Chiaravalle Centrale