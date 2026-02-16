Sicurezza in primo piano all’istituto tecnico Guarasci-Calabretta di Soverato: una teca per contenere il defibrillatore a disposizione della comunità

Il personale docente e ATA dell’Istituto Tecnico “Guarasci-Calabretta” di Soverato ha dimostrato grande senso civico e attenzione alla salute pubblica, promuovendo una raccolta fondi interna per acquistare e installare una teca destinata a custodire il defibrillatore automatico esterno (D.A.E.).

L’installazione del dispositivo, la formazione e l’abilitazione del personale, interno alla scuola, all’utilizzo del defibrillatore, è stata resa possibile grazie alla sensibilità e all’impegno del Dirigente Scolastico, professor Vincenzo Gallelli.

Alcuni collaboratori scolastici, infatti, hanno conseguito la certificazione B.L.S.D. (Basic Life Support and Defibrillation) seguendo corsi specifici e acquisendo le competenze necessarie per intervenire tempestivamente e in sicurezza in caso di arresto cardiaco. A breve, lo stesso percorso formativo sarà completato anche da alcuni docenti.

La teca, installata presso la sede centrale dell’I.T.E, in Via Amirante, non solo protegge il dispositivo ma ne garantisce l’immediata individuazione e la piena efficienza. La disponibilità del D.A.E. rappresenta una risorsa preziosa non solo per la comunità scolastica, ma anche per l’intera cittadinanza di Soverato, poiché offre un primo intervento salvavita in attesa dell’arrivo dei soccorsi sanitari.

A completare questa importante iniziativa si è aggiunta l’attività di sensibilizzazione rivolta agli studenti, guidata dal professor Massimo Mirabile che, attraverso lezioni pratiche e dimostrative, li ha formati a riconoscere e gestire le situazioni di emergenza.

Durante gli incontri, il docente ha spiegato come effettuare correttamente una chiamata di soccorso, con la chiara indicazione del luogo dell’evento, la tipologia di emergenza e le condizioni della persona coinvolta.

Nel corso delle lezioni sono state illustrate le modalità d’uso del D.A.E. e la manovra di Heimlich, indispensabile per liberare le vie aeree in caso di ostruzione.

Queste iniziative contribuiranno sicuramente a sensibilizzare tutti gli studenti sull’importanza di rispondere con responsabilità e prontezza alle situazioni di emergenza e rendendo la scuola, in questo modo, un vero presidio di sicurezza e cultura civica.