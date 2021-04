Sicurezza stradale a Soverato: Accolte le richieste di Mannino e Sica

In qualità di primo firmatario della richiesta formulata pochi mesi fa, insieme al Capo Gruppo di Patto per lo Jonio Vittorio Sica, avente lo scopo di neutralizzare alcuni profili di criticità esistenti nell’ambito della sicurezza stradale nella città di Soverato, desidero esprimere il mio personale plauso al Vice Sindaco Daniele Vacca per averne accolto il contenuto ed aver posto in essere azioni concrete al fine di risolvere le problematiche rappresentate.

Durante questo periodo, proprio nello spirito di collaborazione con il quale si è deciso di improntare il mandato di consigliere comunale, si sono susseguiti diversi incontri per segnalare e cercare soluzioni condivise in tale e delicato settore.

Il rifacimento urgente dei segnali stradali orizzontali, con particolare riguardo ai segnali di stop e/o arresto ed alle strisce pedonali limitrofi ai complessi scolastici, il parziale ripristino del manto stradale Via Miceli – Viale Cuturella, l’installazione di uno specchio parabolico per l’imbocco di Via Enrico Galvaligi con Via Trento e Trieste, il rifacimento degli stalli di Corso Umberto I nei pressi dell’Ufficio postale con la contestuale creazione di un parcheggio per disabili e del primo parcheggio “rosa” per le donne in gravidanza e/o le mamme con figli in tenera età, la neutralizzazione della situazione pericolosa che si veniva a creare presso la scuola media U. Foscolo all’entrata ed all’uscita delle classi, sono alcuni dei lavori effettuati grazie ad una sana collaborazione per l’interesse della collettività.

La manutenzione effettuata consiste in piccoli interventi che, però salvaguardano la sicurezza dei nostri cittadini e proprio tale motivo rendono gli stessi di grande valore sociale.

Lo scrivente è consapevole che la città necessita ancora di molto interventi ma, è altrettanto certo, che la fase appena conclusa ha posto le basi per una produttiva collaborazione che palesa ancora una volta come, quando l’obiettivo è quello di servire la nostra comunità, non esistono consiglieri di minoranza e/o di maggioranza ma solo consiglieri comunali eletti dai cittadini per i cittadini.

Giacomo Mannino

Consigliere comunale di Soverato