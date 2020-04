“Siete qui per rubare lo stipendio”, sette infermieri denunciano un medico

Sette infermieri aggrediti verbalmente e offesi in ospedale a Cetraro, hanno presentato un esposto contro un medico in servizio che li avrebbe insultati: “Siete qui solo per rubare lo stipendio, non siete infermieri”.

A darne notizia è il presidente dell’Ordine delle professioni infermieristiche della provincia di Cosenza, Fausto Sposato.

L’esposto in autotutela è stato indirizzato al commissario straordinario dell’Asp di Cosenza, al direttore sanitario dello spoke Paola-Cetraro relativamente a fatti accaduti lo scorso 3 aprile durante il turno di servizio pomeridiano nell’U.O. di Pneumologia-Covid situata nell’ex-reparto di lungodegenza del P.O. di Cetraro.

Secondo quanto si apprende, gli infermieri avrebbero manifestato al medico di turno le scarse misure di protezione e per tutta risposta sarebbero stati offesi e aggrediti tanto da essere indotti a chiamare i carabinieri.