Siglato un protocollo d’intesa tra Centro Antiviolenza S.O.S. Astarte Donna di Catanzaro ed il Comune di Tiriolo

In occasione dell’8 Marzo, Giornata Internazionale della Donna, nella sede del Centro Antiviolenza S.O.S. Astarte Donna di Catanzaro è stato siglato un protocollo d’intesa tra lo stesso centro, rappresentato dalla presidente Maria Grazia Muri, ed il Comune di Tiriolo rappresentato dal Sindaco Mimmo Greco.

Con l’occasione il Sindaco ha visitato le sedi del CAV in via Paolo Orsi e del laboratorio creativo in via de Filippis dove ad accoglierlo sono state le operatrici del centro ed alcune utenti intente nello svolgimento del laboratorio di sartoria.

Il protocollo siglato prevede una collaborazione diretta a garantire l’operatività di nuovi servizi a supporto delle donne e dei minori residenti nel Comune di Tiriolo, tra cui la creazione di uno sportello di ascolto, con la volontà, condivisa, di elaborare strategie e procedure, iniziative di prevenzione, informazione, formazione e divulgazione.