Silvia Romanin nuova alzatrice del Volley Soverato

Si completa il reparto delle alzatrici nel Volley Soverato. Il presidente Matozzo annuncia l’arrivo in biancorosso di Silvia Romanin che, dunque, affiancherà Giulia Orlandi in questo importante ruolo. Proveniente dalla serie B1 con la Rimont Progetti Genova.

Nata il 27 febbraio 2003 a Conegliano (Treviso), alta 183 cm, la Romanin è originaria di Godega di Sant’Urbano ed è alta un metro e 92 centimetri.

Dopo essersi avvicinata alla pallavolo con diverse società del territorio, nel 2015 è approdata all’Energym Bremas, disputando i campionati di under 13, under 14 e under 16.

La stagione 2017-2018 l’ha vista approdare all’Union Volley Jesolo in under 16, salvo poi passare a Sassuolo nel club di A2, militando in under 16 (argento nazionale) e in under 18.

La trattativa con la Romanin é una delle ultime da parte del Soverato che si appresta quindi a completare l’organico 2023/2024.