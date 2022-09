Silvia Vono (Forza Italia): “Soddisfazione per il risultato ottenuto”

“Grazie a quanti hanno voluto rinnovare la fiducia in Forza Italia. Grazie a chi ha creduto nella mia idea di dare al partito nuove opportunità, soprattutto nel catanzarese. Come ho sottolineato più volte in occasione della campagna elettorale, questo è il momento di pensare a concrete azioni di sviluppo e progetti che diano forza ad un Capoluogo e ad una provincia che, oggi più che mai, ha la necessità di dare avvio ad una svolta”.

“Agli elettori che hanno creduto nel mio impegno, portato avanti negli anni della legislatura con passione in favore del territorio, dico che ora inizia la parte più importante del nostro lavoro: quella di impegnarci tutti insieme, affinché non si disperda quanto di buono è stato raggiunto”.

Soddisfazione, impegno, passione, lavoro. Sono state queste le parole chiave del pensiero post – elezioni della senatrice Silvia Vono, candidata alla Camera dei Deputati. Soddisfazione per il risultato raggiunto da Forza Italia in Calabria, “roccaforte del partito”, nella città capoluogo, da dove si parte da questo risultato, e nel suo territorio.

«Portiamo a casa un risultato che ci appaga del lavoro svolto. Il 12 per cento pieno in città – ha aggiunto Silvia Vono – va ben oltre a quelle che erano state le previsioni iniziali, che non lasciavano spazio a facili entusiasmi. Al contrario, abbiamo avuto una conferma dei consensi. Catanzaro e la provincia escono da questa tornata elettorale consapevoli di una presenza importante del partito».