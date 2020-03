Silvia Vono (IV): “continua la piantumazione simbolica degli alberi”

“Anche ieri, ho visitato tanti comuni per testimoniare vicinanza al territorio e senso di rinascita, in un momento in cui le Istituzioni devono dimostrare la presenza e ispirare fiducia”.

“Sono stata con gli amministratori di Chiaravalle, Satriano, Sant’Andrea Apostolo dello Jonio, Isca Marina, Tiriolo, Nocera terinese e Maida e insieme a me, hanno voluto rappresentare ai loro concittadini la presenza e la vicinanza delle istituzioni nei loro territori, con la cerimonia simbolica di piantumazione di un albero di tiglio, simbolo di rinascita e femminilità”.

“Un modo diverso di creare relazioni anche senza potersi stringere la mano. Italia Viva nasce con una precisa vocazione verde: questi alberi ci accompagneranno nel nostro impegno concreto e quotidiano per l’ambiente e la sostenibilità ambientale”.