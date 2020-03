Silvia Vono (IV): piantumazione simbolica di un albero, iniziativa a favore dell’ambiente e delle donne

“Arriva anche a Soverato e a Montepaone, Stalettì, Borgia, Vallefiorita e Girifalco oggi, il progetto di Italia Viva con la piantumazione simbolica di un albero, dono della senatrice di Italia Viva Silvia . Viene quindi rispettata la promessa, fatta da Matteo Renzi all’atto di presentazione del neo partito, a favore dell’ambiente”.

“Nelle prossime settimane – comunica la Vono – saranno decine e decine gli alberi piantati in tutta la provincia per dare un segnale concreto del nostro impegno e per donare un po’ di verde alle zone maggiormente urbanizzate. A Soverato, nella mia città assieme all’assessore all’ambiente Rosalia Pezzaniti in rappresentanza dell’amministrazione comunale retta dal sindaco Ernesto Alecci che ringrazio per la disponibilità, per portare avanti l’idea della vita che affronta con positività le opportunità di rinascita. Un augurio e un pensiero va a tutte le donne, rappresentate dal Tiglio, simbolo di femminilità in prossimità della giornata internazionale delle donne. “